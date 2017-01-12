《台灣人在眷村》新書 滿滿眷村生活風情

前資深媒體人曾明財與所著新書《台灣人在眷村》。（陳淑芬攝）

前資深媒體人曾明財的父親是台灣人，因任軍職婚後住進光大新村，在外省眷村裡的台灣人家庭生活有甘有苦，曾明財以敏銳的觀察、細膩的筆法娓娓道來，集結出版《台灣人在眷村》新書，在傳統眷村已漸凋零之際，也為眷村特有的生活及人情趣味留下溫情紀錄，13日將舉辦新書分享會。

「我的爸爸是老芋仔」，今年58歲的曾明財，曾任職新聞界及非營利組織。他說，父親曾金海是民國18年出生的榮民，在第二次大戰末期擔任日軍航空修理廠技工，戰後，成為中國國民黨的阿兵哥，在台中的水湳機場當機械士，在38年結婚後，配給住進光大新村。

曾明財6個兄弟姐妹陸續在眷村出生，左鄰右舍都是外省人，在語言、生活習俗等都是挑戰。他回憶說，雖早年還曾有人上門不屑罵著「台灣人」，不過，鄰居間也有著濃濃的人情趣味。

曾明財在10年前開始動手寫他對眷村生活的回憶，分成「歷史的流轉」、「鄰居二三事」、「年少好時光」及「生活的氣味」等篇章，描述著幼時玩伴、左鄰右舍的生活悲歡離合等點滴，他以敏銳觀察、流暢細膩的筆法描寫眷村小人物的人生故事，也見證當年真實的眷村生活。

國會觀察基金會董事長姚立明也是眷村子弟，他推薦《台灣人在眷村》，並寫序指出，曾明財鉅細靡遺的記錄小時候眷村生活，也勾起他對兒時的回憶，曾明財不同於一般人的眷村經驗，讓大家看到彼此「不同的過去」，目的應該也是希望我會有「相同的未來」。

《台灣人在眷村》新書分享會明天將在台中市公益路誠品書局舉行。

(中時)