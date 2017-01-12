川普砲轟藥廠 醫療保健股重摔

美國總統當選人川普(Donald Trump)在勝選後的首場記者會上特別點名製藥產業，抨擊該產業不但把多數生產線移至海外，並還對民眾收取過高價格。他矢言將設立新的競價程序以壓低藥價。受此影響，美國醫療保健類股週三重摔，也波及到週四亞股製藥類股表現，包括日本的武田、安斯泰來與鹽野義等製藥大廠股價，其收盤跌幅介於2.7％到3.9％之間。

(工商)