已婚男星外遇GG 慘遭小三公開「事後照」

袴田吉彥搞外遇，遭小三公開完事照。(取自日網)

袴田吉彥與妻子河中愛分居中。(取自日網)

日本43歲男星袴田吉彥，曾與內田有紀演出電視劇《穿越時空的少女》，2010年宣布與小12歲的寫真女星河中愛結婚。不過他日前就被踢爆外遇另一位30多歲的寫真女星，還遭小三公開「事後照」，下場悽慘。

袴田吉彥與妻子結婚5年，育有1女，日前被《週刊新潮》踢爆外遇一名寫真女星，該寫真女星除了提供兩人事後照佐證，還進一步向雜誌揭開不倫戀細節，稱與袴田吉彥是在前年9月認識，大約開過十次房，其中有7次都是約在廉價商務酒店，稱男方有夠吝嗇。

對於小三爆料，袴田吉彥也透過經紀公司道歉，表示雖然與妻子分居中，但出軌仍是相當輕率的行為，今後會將妻女放在第一位，努力做個好丈夫好爸爸，也透露雖與妻子分居，但沒有離婚打算。

(中時電子報)