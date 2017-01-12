陸色情直播檢查員 稱壓力太大索賠工傷
中國大陸網路直播盛行，因此新興出一種名為「鑑黃師」的職業，審查網路直播內容是否涉及色情。陸媒報導，許多人羨慕「鑑黃師」的工作，但卻有「鑑黃師」認為壓力太大，向公司索賠工傷。
明報報導，20歲「鑑黃師」阿浩向南方衛視投訴，稱自己從事這份工作後健康變差，被公司解僱後，欲索賠工傷卻遭到拒絕。
報導說，阿浩3個月前進入一家叫「美人直播」的平台擔任「鑑黃師」，職責是監視所有直播間，一旦有涉及黃色成分，都要處理。阿浩坦言，剛開始工作半個月就感到「很上火」，久而久之到現在「對這方面都不感興趣」。
阿浩一開始還覺得這份工作頗新奇，但後來他發現這些禁止內容必須第一時間封鎖，令他壓力很大。如果30秒內沒有關閉違法直播，就會被警告，如被警告3次，還會被扣人民幣500元（約新台幣2300元）工資。
報導說，他一晚至少要處理1000條違規影片。3個月來，阿浩感覺自己的身體已經吃不消，體重由剛進公司時的55公斤，增加至現在70公斤，他聲稱，自己的工資「全都掏進醫藥費了」。
阿浩在本月初工作滿3個月，向公司提出轉為正職及加薪，但被公司辭退，阿浩向對方提出工傷賠償，也遭到拒絕。
報導引述當地律師表示，阿浩的個案並不屬「工傷」或「職業病」，因為據中國法律，「工傷」是對職工造成直接的，物理性的傷害；如是精神上的傷害，則無追究依據。1060112
(中央社)
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