台中歌劇院場地成直銷發表會 藝文界：離譜

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台中國家歌劇院竟傳出租借給直銷商舉辦新品發表會。（本報資料照片）

台中國家歌劇院內專門作為藝文演出場地的「大劇院」，竟傳出租借給直銷商舉辦新品發表會，直銷商還在場中打卡、將照片上傳臉書，有藝術家聽聞此情況，直呼「離譜」。歌劇院則回應，開幕至今只有這次租借給商業使用，若社會觀感不好，未來會調整。

台中國家歌劇院指出，歌劇院場地提供「多元性單位使用」，若是提供藝術團體表演一天租借費用不超過10萬元，若非表演團體借用每天收費60萬元，目前只有這一檔申請商業使用，若外界觀感不佳，未來會進行檢討並做適度調整。

(中時)