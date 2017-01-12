古巴隊來台熱身賽 與中信兄弟打1場
備戰今年3月開打的世界棒球經典賽，古巴隊將在2月來台，除了與經典賽中華隊進行2場熱身賽，也會和世大運中華隊培訓隊進行交手，近期再敲定於23日對戰中信兄弟，比賽地點預計都在台中洲際棒球場。
古巴隊在今年經典賽首輪與日本、中國和澳洲分在同組，球隊預計在2月來台進行熱身賽，20日、21日與經典賽中華隊打2場比賽，22日迎戰世大運中華培訓隊，如今再增加1場與中信兄弟的交手。古巴隊結束來台賽程後將接著前往韓國，25、26日在首爾高尺巨蛋與韓國隊交手。
至於經典賽中華隊目前在國內進行集訓，過完農曆年後，2月4日至17日前往澳洲進行移地訓練，返台後與中華培訓隊(19日)和古巴隊進行熱身賽，23日再前往日本神戶進行移地訓練，3月1日從日本飛往韓國備戰3月6日開打的經典賽，中華隊將在台灣時間7日上午11點30分首戰以色列。
(中時電子報)
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