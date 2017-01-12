不單純？李佳豫告白黃薇渟：我喜歡妳！

李佳豫劇中告白黃薇渟。（三立）

李佳豫劇中告白黃薇渟。（三立）

李佳豫劇中告白黃薇渟。（三立）

洪小鈴在劇中因為孫沁岳病了，反而推進姐弟戀。（取材臉書）

洪小鈴、孫沁岳劇中談姐弟戀，外型登對。（三立）

李佳豫與黃薇渟在三立、東森八點華劇《獨家保鑣》飾演感情親如家人的姊妹淘，但其實李佳豫對好友的感情不單純，劇中趁著酒意對她告白，說出隱藏已久的一句「我喜歡妳」。洪小鈴也因為孫沁岳中了「薩諾斯」病毒，患難見真情，認了姐弟戀，兩對主角的感情都讓人揪心，11日收視也因此創下1.85新高。

黃薇渟笑說，當時拍攝李佳豫對她說出「我喜歡你」這句話時，她聽了竟然會有臉紅害羞、心癢癢的感覺，拍完還跟李佳豫說：「怎麼會這樣？」這次兩人演出閨中密友，不少觀眾早就在猜測這對好友的感情「不單純」，還認定李佳豫一定會是黃薇渟與謝佳見感情的最大阻礙，將她當成反派角色來看待，李佳豫笑說其實自己也挺關心未來的劇情發展。

不過這次兩女合作演出，私下也真成為了好友，李佳豫覺得黃薇渟是個可愛的大小孩，很活潑而且很貼心，現在兩人好到經常一起聊女生的私密話題；黃薇渟則表示與李佳豫相處後，覺得她是個很怪的人，由於兩人都是雙子座，所以相處起來沒有疏離感，黃薇渟笑說：「和她相處總覺得比較白痴！」

「女女戀」成該劇熱門討論話題，李佳豫坦言曾被同性喜歡過，無奈自己是後知後覺，她覺得其實女生相處有時候本來就比男生來得親密，以前在學校女生都會手牽手一起去上廁所，好姐妹之間在單身時也會互相依靠，其實她不會排斥同性的追求，就像黃薇渟在戲裡的台詞一樣「如果拒絕，不是因為性別、而是因為對她沒有動心。」

黃薇渟高挑身材與大辣辣的個性，經常在女性友人中肩負保護弱女的責任，她不諱言自己是滿喜歡女生的女生，覺得女生是天底下最特別的生物，很溫柔、但又有堅韌的個性，所以對女生有莫名喜歡的感覺，生活中只要有女生在她旁邊，她都會變成較男生個性，例如去喝酒或看演唱會，就會負責開路和保護，甚至拍戲時連工作人員都說她好Man。她笑說自己個性一直很中性，這次因為和謝佳見合作，才變得有比較多的女人氣質，以前還曾多次被男生朋友問過是不是女同性戀，但至今她的生活中不曾產生「女女」意外火花。

(中時)