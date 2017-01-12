菲日聯合聲明 合作關係再升等

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菲律賓總統杜特蒂與來訪的日本首相安倍晉三，今天在馬拉坎南宮發表聯合聲明，2人同意加強海事安全、掃毒與反恐等領域的合作，並將現今關係提升至更高層次。

安倍晉三今天對菲律賓展開2天官方訪問，下午在馬拉坎南宮與杜特蒂舉行高峰會議後，2人會後發表聯合聲明。

杜特蒂形容菲日是「經過驗證的防禦與長期夥伴」。

他說，菲律賓與日本都是海洋國家，在維護海洋和平及對抗威脅，有著共同的利益。因此，能力建構、設備添置與提升，將是菲日合作的中心事務，菲律賓希望加快重要設備的交貨時間，並購買新的設備。

日本政府於2012年承諾為菲國提供10艘多功能巡邏艇，目前已移交2艘。

此外，杜特蒂還感謝日本政府協助推動菲國南部民答那峨島的和平進程，期望與日本加強經濟合作、攜手掃毒。

安倍晉三則表示，他與杜特蒂同意把「合作關係提升至更高層次，不只是在雙邊議題方面，還包括區域挑戰。」

在提到南海議題時，安倍晉三歡迎杜特蒂「在南海案仲裁結果之下與中國大陸改善關係」，也強調了在南海區域維護法治、和平解決爭議以及非軍事化的重要性。

安倍晉三報告了雙邊會議的結果：日本將在未來5年間為菲提供1兆日元（約新台幣2801億元）官方發展援助；透過科技助菲改善基礎設施、繼續支持菲南和平發展，加強反恐、掃毒合作；以及助菲提升海事安全能力。

他強調，他選擇菲律賓作為今年出訪的第1站，是為展現出希望與杜特蒂及菲律賓強化關係的意願。

聯合聲明也提及北韓核武、飛彈問題，以及「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）等事宜。1060112

(中央社)