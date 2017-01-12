空軍官校生墜樓命危 傳集體飲酒釀禍

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空軍官校三年級21歲郭姓學生，本月6日清晨早點名時間，被同學發現頭部重創，倒在學校宿舍前，經送醫國軍802急救，昏迷指數剩3。

今(12)有爆料稱，郭生體內酒精濃度112mg/dl，換算呼氣酒精濃度達0.5mg/l，直指是學生集體飲酒所致。

爆料者指，當晚有13名三、四年級生在中山堂一起喝酒，喝到凌晨4點多，酒後各自返回宿舍，郭生可能喝太醉了，因此失足墜樓。岡山警分局也證實，從監視器看見郭生獨自返回宿舍，上到3樓後突然墜落下來。

但事發後，一度傳出郭生疑似是跳樓輕生，郭生父母稱孩子沒異狀，一直無法接受這理由。

校方第一時間也否認學生跳樓，表示只是學生在寢室外昏倒，原因不明，如今傳出可能是官校生集體喝酒，釀成這場意外，對此空官政戰主任葉明得僅低調表示，案件已交由檢察官調查中，不便再對外說明。

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(中時)