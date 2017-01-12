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「八爺」鄭嘉穎拍片 驚傳被澳門警方帶走

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鄭嘉穎傳被澳門警方帶走，已向女友陳凱琳報平安。（圖／取自《on.cc東網》；達志影像）
鄭嘉穎傳被澳門警方帶走，已向女友陳凱琳報平安。（圖／取自《on.cc東網》；達志影像）

曾在《步步驚心》中飾演「八爺」一角的男星鄭嘉穎，今(12日)晚間驚傳拍片時，因外景戲分未先向當局申請，他與整個劇組遭澳門警方帶走盤問，稍早鄭嘉穎女友陳凱琳證實有此事，但男友已向她報平安，應該無大礙。

據《on.cc東網》報導，鄭嘉穎最近在澳門拍攝新片《九龍不敗》，他在片中飾演帥氣警員，最近以一身便衣探員造型現身司警總部拍戲，卻因沒事先申請，被當局發現盤問，解釋後仍被請回警局訊問。

對此，陳凱琳表示，鄭嘉穎已連繫她報平安，「相信他沒事了才會跟我說」，並透露劇組都很配合接受調查，鄭嘉穎不久後應該就能平安現身，親自向大家解釋事情來龍去脈。

(中時電子報)

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關鍵字：鄭嘉穎
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