台籍女導遊臉書稱陸客數字人 旅行社：拒絕往來合作

網路社群肉搜指出大陸遊客為數字人的女導遊。圖片來源 網路截圖

警察辱罵陸配426事件剛落幕，又傳有台籍戴姓女導遊在臉書以數字人嘲辱陸團遊客，事情鬧大了，引來陸配團體不滿和轉貼爆料，除肉搜該導遊，並吆喝要投訴所屬旅行社，還把臉書截圖傳回大陸影響力不小的天涯論壇，雖然該導遊已經將臉書貼文刪除，但恐怕已為自己和工作，帶來負面影響。

對戴姓女導遊對於指稱陸客數字人一事，陸配以即時傳訊質問「賺大陸人錢為何還罵大陸人？」「言行舉止要對得起自己的職業」，不過戴女以「言論自由」反駁，並且表示「因為尊重，所以稱數字人而不像別人說426。」但陸配很快打臉貼出一張她與其他人的對話，也叫陸客426。

交通部觀光局專門委員金玉珍表示，導遊若在執業中對旅客有不當言行，是有行政法規可以管理和處罰，但在臉書屬於個人私領域，除非明指個人或某個團體，否則也無法可罰，但她強調，台灣對陸客歡迎都來不及，導遊是第一線更應自律，這樣的行為不但給人觀感不佳，也影響台灣對外形象。

女導遊所屬的旅行社主管回應表示，與導遊屬承攬關係，非正式職員，對其私人言行並無約束力，純屬個人修為問題，但旅行社的用人原則是，一但有人投訴或聽聞導遊有不當言行時，都會列入拒絕往來名單，後續也不會再找她接團。「去年也有導遊有類似行為，拍了客人照片批評客人，之後就不再任用。」

(旺報)