女強人林鄭月娥 參選香港特首

香港特區政府政務司司長林鄭月娥12日提出辭職，宣佈將參選香港下任特首。（圖／新華社）

香港政務司長林鄭月娥今天正式請辭，她表示，辭職只有一個原因，如果辭職獲批，她打算準備參加下任行政長官選舉。此前，香港前保安局長葉劉淑儀已宣佈參選。

新華社在今天下午報導，林鄭月娥辭任政務司司長，並指她表示如獲中央政府批准，打算參加下一屆行長長官選舉。

在林鄭月娥表示將參選香港下任特首後，已宣佈參選行政長官的新民黨主席葉劉淑儀回應稱，歡迎有競爭的選舉，期望參選人透過向社會闡釋政綱及施政理念，讓香港有公平、公開、公正的行政長官選舉。

中央社發自香港報導稱，林鄭月娥是香港主權轉移以來第2位政務司長─首位是陳方安生。而她與陳方安生和前保安局長葉劉淑儀一樣，被視為作風強硬的女高官。

林鄭月娥於1957年出生，祖籍浙江省寧波市，擔任公務員至今有36年。

林鄭月娥在中學讀書時就十分活躍，曾擔任學校的總領袖生，其後進入香港大學，於1980年取得社會科學學士學位，同年並加入港府成為政務主任。1997年香港主權轉移後，林鄭月娥曾任庫務局副局長，其後出任社會福利署長，以及房屋及規劃地政局常任秘書長。

2004年，她曾被港府派往倫敦工作。前特首曾蔭權於2005年上任後，林鄭月娥被調回港，2006年3月出任民政事務局常任秘書長。2007年7月，她由公務員轉為問責官員（政務官），出任發展局長。

林鄭月娥擔任發展局長期間，處理了多起爭議事件，包括拆遷具殖民地色彩的中環皇后碼頭、馬頭圍道舊樓倒塌事件，以及新界村屋違建問題等。

林鄭月娥被認為敢於處理棘手及爭議問題，且立場堅決果斷，其後被媒體形容為人堅決強硬，不容易低頭。林鄭月娥的這種作風令她一度是問責官員中民望最高的一位。根據香港大學民意研究計畫於2012年4月進行的調查，受訪民眾對林鄭月娥的支持率達到73.8%。

中央社說，在梁振英宣布放棄連任後，社會上各黨派或政界人士都期望下屆特首可以圓融些，減少社會因各種政治問題而撕裂。

(中時電子報)