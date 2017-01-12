北約秘書長：不容許外力干預國家選舉

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在俄羅斯暗助川普當選美國總統傳聞甚囂塵上時，北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）今天表示，不容許任何外力試圖操縱國家選舉。

史托騰柏格在被問到，對於俄國被控在美國去年大選競選期間發動駭客攻擊的看法時表示，「不能接受任何試圖從外部干預，左右選舉結果的行徑。」1060112

(中央社)