俄國盼蒲亭和川普合得來

克里姆林宮今天表示，俄羅斯希望總統蒲亭和美國總統當選人川普能合得來，美俄關係比在歐巴馬政府時，更彼此尊重。

路透社報導，克里姆林宮發言人培斯科夫（DmitryPeskov）在電話會議中被記者問到，俄國如何看待川普昨天記者會時表示，「莫斯科真心希望雙方總統能相處得來」。

他說：「至少川普提到準備好展開對話。這不代表雙方準備好彼此每件事都同意...這幾乎是不可能。莫斯科也不認為會那樣，但對話是希望之所在，有助我們在諸多錯綜複雜的情況下找到出路。」」

不過，培斯科夫表示，俄國不認同美國國務卿提名人提勒森（Rex Tillerson）昨天提到，莫斯科當局2014年非法吞併烏克蘭克里米亞半島的說法。1060112

(中央社)