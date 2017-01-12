史上最闊氣福袋！全聯送320萬元特斯拉

全聯金雞年大年初一福袋可抽320萬元特斯拉電動車／圖／全聯提供

繼去年福袋抽獎送出賓士A180之後，今年全聯再耍闊氣，推出史上福袋最大獎價值320萬元的全球首款高級電動車TESLA MODELS乙台，再創零售通路福袋抽獎價值最高新紀錄。

全聯指出，年關將至，又到了各大通路競相推出福袋回饋消費者的時刻。每年都讓消費者引頸期待的全聯福利熊限量福袋，今年將再度在大年初一(1／28)早上9點於全台全聯門市同步開賣，2017年的福利熊福袋售價為168元，內含最重要的抽獎券，去年以送出賓士A180一台和iPhone 6s 10台的超高規格好禮後，今年全聯福袋再度創造零售通路福袋抽獎商品最高價值紀錄，只要購買福利熊福袋，就可抽市價320萬元的全球首款高級電動車TESLA MODELS乙台，另外還有宜蘭傳藝老爺行旅住宿體驗行程10名，全台限量10萬袋，除了抽獎券，全聯福袋還有超過600元的7樣福袋商品，總價值是往年百元福袋的一倍。

除了大年初一搶福袋，全聯春節檔期為年度第二大檔，營業額直逼百億元，所以推出金雞年應景的七大金雞禮，包括持福利卡全店單筆滿500元抽百萬禮券、康寧琺瑯鑄鐵鍋等，全聯預估在今年春節優惠盡出情況下，將可有效推升春節業績有2成的增長。

(工商)