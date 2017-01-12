《時來運轉》運彩報報 反指標弱隊 藍襪新入列

伯斯熱火本季一直處於低檔。(中時資料照)

澳洲職棒例行賽僅剩一個月左右，本季一直處於低檔的伯斯熱火，在上週賽程結束後有了比肩而行的夥伴，近10場比賽只拿2勝的雪梨藍襪，竟然戰績直直落跌入谷底，兩隊共同以11勝17敗並列墊底爐主。

會玩運彩的朋友都知道，追隨強隊是一種投注方法，懂得找出弱隊來押反邊獲勝更是贏錢王道，本季一路追蹤熱火的彩迷一定在「不讓分」上有著不錯獲利。近期的藍襪則是極佳新標的！試想：如果在藍襪最近的10場比賽中都押對手獲勝，輸贏互相抵銷還淨勝6場，只要另一個串關選擇夠正確，賠率相乘後更能增添獲利。

本季熱火和藍襪的團隊投手表現本就偏弱，熱火問題在於被安打與保送偏高，藍襪則是奪三振能力薄弱；糟糕的是在以攻擊為贏球模式的澳職聯盟中，兩隊的打擊能力無法彌補投手造成的缺口：藍襪團隊打擊率0.240倒數第一，居次的則正是熱火，兩隊的長打率、打點、全壘打等攻擊數據，也都是聯盟最末兩名，整體實力直接反映在戰績上，讓彩迷在投注時，通常選擇支持他們的對戰方獲勝。

以目前澳職接近季末的態勢來看，墊底的兩隊有可能繼續成為領先集團的箭靶。兩隊剩餘三週例行賽中，將分別面對目前一、二名王牌與騎兵各一次，另外兩次系列賽則交手要搶挑戰賽資格名額的鯊魚與強盜。謹記「強者恆強，弱難翻身」的道理，投注時選擇藍襪與熱火的反邊獲勝，會有較佳勝出率。

(中時電子報)