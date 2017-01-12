謝亞軒狂飆36分 能仁再勝南山
衛冕軍南山高中本屆連霸路上的最大絆腳石，非能仁家商莫屬，兩隊預賽對決，南山以3分落敗，12強賽又同分在A組，今晚再度對決，兩隊你來我往，但能仁憑藉全場狂飆36分的謝亞軒領軍，再度以72比66奪勝，本屆二連勝衛冕軍，打出奪冠氣勢。
南山本屆預賽就嘗敗績，12強賽希望討回顏面，更特別強化戰術應用，但再度交手，儘管籃板以41比29佔有優勢，但對手兩分球命中率高達66%，三分球命中率雖只有22%，但謝亞軒一人獨進6個三分球，也成為南山防線最大缺口。此外，前役表現不盡理想的李家慷，此役更在比賽終了前7分多鐘就5犯提前離場，也是南山落敗致命傷。
能仁儘管內線毫無優勢，但先有謝亞軒飆分，內線球員陳范柏彥13分、17籃板捍衛禁區有功，出色的切傳默契更讓全隊合計繳出18次助攻，讓對手防不勝防。能仁再勝，成為A組唯一全勝隊伍，只要明天擊敗青年高中就能晉級8強。
地主高苑工商面對后綜高中嚴厲挑戰，戰到最後一刻，才由洪楷傑砍進三分球追到只差1分，再由田浩致勝上籃，最終以67比66驚險拿下本屆6連勝，但尚未晉級，卻送12強賽同樣3連勝的松山高中提前晉級，「綠色神盾」成為本屆首支晉級8強球隊。
(中時電子報)
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