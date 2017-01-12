日籃球教父小濱元孝逝世 台灣籃壇惋惜

前日本男籃總教練小濱元孝今天逝世，享壽84歲，中華籃協得知消息後感到相當惋惜，而周俊三球員時曾對抗過小濱元孝執教的日本隊，周俊三說，「他是非常好的教練」。

1932年出生的小濱元孝來自東京，被日本媒體譽為日本籃球教父，曾多次率國家隊和中華隊交手。

其中讓台灣老球迷津津樂道的是1999年的福岡亞錦賽，當時中華隊由已故的錢一飛執教，日本正是小濱元孝率隊，而地主日本還要尋求2000年雪梨奧運的資格，但中華隊硬是在複賽擊退日本隊，最後拿下第4名，中華隊直到2013年馬尼拉亞錦賽才又重返4強。

福岡亞錦賽，「阿三哥」周俊三當時正是中華隊球員，他得知消息後感到訝異，「啊！他是非常好的教練。」周俊三回憶，以前在瓊斯盃也碰過小濱元孝，這位老教頭頗負盛名，能在籃壇堅持那麼久，相當不容易。

中華民國籃球協會秘書長李一中表示，小濱元孝在亞洲是相當有名的教練，曾多次帶隊到台灣，可說是「台灣之友」，對中華隊也相當熟悉，對於小濱元孝的離世感到相當惋惜。1060112

(中央社)