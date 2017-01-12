日籃球教父小濱元孝逝世 台灣籃壇惋惜
前日本男籃總教練小濱元孝今天逝世，享壽84歲，中華籃協得知消息後感到相當惋惜，而周俊三球員時曾對抗過小濱元孝執教的日本隊，周俊三說，「他是非常好的教練」。
1932年出生的小濱元孝來自東京，被日本媒體譽為日本籃球教父，曾多次率國家隊和中華隊交手。
其中讓台灣老球迷津津樂道的是1999年的福岡亞錦賽，當時中華隊由已故的錢一飛執教，日本正是小濱元孝率隊，而地主日本還要尋求2000年雪梨奧運的資格，但中華隊硬是在複賽擊退日本隊，最後拿下第4名，中華隊直到2013年馬尼拉亞錦賽才又重返4強。
福岡亞錦賽，「阿三哥」周俊三當時正是中華隊球員，他得知消息後感到訝異，「啊！他是非常好的教練。」周俊三回憶，以前在瓊斯盃也碰過小濱元孝，這位老教頭頗負盛名，能在籃壇堅持那麼久，相當不容易。
中華民國籃球協會秘書長李一中表示，小濱元孝在亞洲是相當有名的教練，曾多次帶隊到台灣，可說是「台灣之友」，對中華隊也相當熟悉，對於小濱元孝的離世感到相當惋惜。1060112
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。