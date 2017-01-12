魏登斯坦家族繼承人涉逃稅 法院判無罪
巴黎法院今天對法國魏登斯坦藝術品買賣家族繼承人居伊．魏登斯坦（Guy Wildenstein）涉及龐大稅務詐欺案，做出無罪判決。
法院表示，居伊和7名共同被告「顯然意圖」向稅務當局隱匿價值達數十億歐元的藝術珍品和財產。
主審法官哲洪（Olivier Geron）表示，調查缺陷及法國稅務詐欺立法不夠完善，使法官難以做出有罪判決。
哲洪表示，無論「貧富」，在司法上享有平等權利。
魏登斯坦家族是20世紀最大藝術品交易商之一，71歲的居伊和其他家族成員被控以不透明的信託和避稅天堂，規避對數十億歐元龐大資產繳稅。（譯者：中央社蔡佳伶）1060112
(中央社)
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