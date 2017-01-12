陸提加強規範 防範藝術品金融風險
中國大陸文化部日前舉行座談會，要求文化產權交易所規範藝術品經營，並「切實防範藝術品金融風險」。
中國大陸藝術品交易拍賣市場近年蓬勃發展，但監管不力也造成許多問題，包括炒作價格、以仿充真、所有權爭議等。
中新社報導，大陸文化部2016年修訂「藝術品經營管理辦法」，為確實規範文化產權交易所藝術品經營活動，大陸文化部文化市場司與文化產業司，日前在北京組織召開文化產權交易所藝術品經營管理工作座談會。
會議要求，各類文化產權交易所要認真貫徹執行「藝術品經營管理辦法」，依法依規經營藝術品活動，認真履行主體備案、明示擔保、盡職調查等責任和義務，嚴格內容自審，確實防範藝術品金融風險，共同促進行業健康有序發展。
報導說，各地文化行政部門和文化市場綜合執法機構要依法積極做好藝術品市場管理和執法工作，「重點加強對各類以藝術品為標的物的投資經營活動的監管，將文化產權交易所開展的藝術品經營活動納入工作視線，積極防範藝術品金融風險」。
此外，對以經營藝術品之名從事非藝術品經營的不當宣傳，要配合有關部門予以規範，避免公眾盲從，切實維護消費者合法權益。1060112
(中央社)
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