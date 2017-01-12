安倍晉三歡迎菲陸改善關係
即使日本與中國大陸因主權爭議而心存芥蒂，但日本首相安倍晉三今天還是在馬拉坎南宮表示，他歡迎菲律賓總統杜特蒂與中國大陸改善關係。
安倍晉三今起對菲律賓展開2天官方訪問，他下午在馬拉坎南宮與杜特蒂發表聯合聲明時說，「我歡迎杜特蒂總統在南海案仲裁結果之下，努力與中國大陸改善關係。」
菲律賓與大陸為南海主權爭議多年，馬尼拉於2013年把爭端提交國際仲裁，設於海牙的常設仲裁法院去年7月裁決大陸南海9段線無效，北京拒絕接受也不承認裁決結果。
杜特蒂為改善與大陸的關係，決定暫時擱置仲裁結果。
日本與中國大陸也存有主權爭議，大陸軍艦最近繞行了日本一圈，軍機則穿越對馬海峽，引起日本政府警戒。
安倍晉三說，南海議題不只與區域和平及穩定有直接的關聯，對整個國際社會也是一樣。」
他強調，東南亞國家協會（ASEAN）在去年的相關會議上，確認了法治、和平解決爭端以及非軍事化對南海區域的重要性，今年東協即將召開會議，「我們還是要申明其重要性。」
菲律賓今年擔任東協輪值主席國，在東協相關會議的議程安排上有很大的主導權，馬尼拉官員日前表示，南海議題將被排進議程，東協將推動與大陸敲定的南海行為準則（COC）的架構。1060112
(中央社)
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