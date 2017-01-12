憂俄駭客影響大選 歐洲各國嚴陣以待

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美國總統當選人川普證實俄羅斯確實在大選期間涉嫌駭客攻擊。對於俄羅斯幕後干預他國選舉的作為，今年也將舉辦大選的德國、荷蘭、法國等國都擔憂類似事件會重演。

川普（Donald Trump）昨天在當選總統首度召開的記者會上公開承認，俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）的情報單位，就是在選舉前入侵民主黨電腦的幕後主使者，但聲稱這種事不會再發生。

今年是歐盟不少會員國的選舉年，包括德國、法國、荷蘭、瑞典等國都將舉行國會改選，俄羅斯是否會把手伸進歐洲國家大選，是各國政府關切的重點。

俄羅斯政治社會學者（Igor Eidman）日前就向德國媒體「焦點線上」（Focus Online）表示，俄羅斯會繼續努力尋求破壞歐洲安定，將會介入德國選舉，希望能推翻梅克爾。

對於俄羅斯可能介入秋天大選，德國聯邦憲法保護局（BfV）局長馬森（Hans-Georg Maassen）接受德新社（DPA）訪問時就未排除「外國勢力」可能影響國會大選的可能，他也指出，德國必須有能力針對發動網路攻擊的外國勢力反擊，以阻止外國駭客的進一步攻擊。

3月也將進行國會改選的荷蘭，外交部長昆德斯（Bert Koenders）也向荷蘭公共廣播頻道（NOS）表示，對於荷蘭可能成為俄羅斯駭客的下一個犧牲者，荷蘭「非常非常有警覺」，雖然沒有具體證據，但「我並不天真」。

正在美國華府訪問的昆德斯此行的重要任務之一，即是從美方管道瞭解是否有任何具體情資顯示俄羅斯對荷蘭帶來威脅。

瑞典總理勒夫文（Stefan Lofven）也在日前的國防會議上坦言，無法排除俄羅斯可能試圖影響瑞典大選，「我們不能天真的認為這種事不會發生在瑞典」。他強調，網路攻擊將是未來新國防戰略的首要安全威脅之一。瑞典預計明年舉辦大選。

POLITICO引述法國綠黨總統候選人賈多（Yannick Jadot）的話指出，蒲亭明顯地希望破壞西方民主運作，弱化歐盟。對於俄羅斯可能干預大選他感到憂心，政府部門必須確保選舉能不受俄羅斯威脅。1060112

(中央社)