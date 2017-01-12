潘基文返國立志政改 彰顯參選總統意願

韓聯社報導，被視為南韓下屆大選執政陣營潛在候選人的潘基文今天下午飛抵仁川機場。

這是他2007年就任聯合國秘書長以來首次以平民身分回國，但高調提出實現國民大團結和政治改革的目標，事實上表明問鼎總統的意願。

目前，潘基文在下屆總統選舉民調中與共同民主黨前黨首文在寅形成兩強爭霸局面。據悉，潘基文將在今後一段時間裏置身於中間地帶與朝野保持適當距離，但輿論普遍認為，潘基文將引爆各黨派合縱連橫的變局，並將在春節前正式宣佈參選總統，積極投身政界。

潘基文在機場召開記者會表示，願憑藉聯合國秘書長任內積累的經驗和見地成為韓國年輕人美好未來的引路人，燃燒自我以身許國之念未變，參選意圖不言而喻。

潘基文指出，韓國面臨巨大難關，須終結貧富兩極化、意識形態、地域及代際矛盾，定要實現國民大團結。潘基文認為，韓國各界領袖都應心懷責任感，要有先為他人著想的犧牲精神。

潘基文就韓國民眾舉行的反總統朴槿惠燭光示威表示，歷史將銘記2016年，銘記為建設美好國家民眾團結一致創下的廣場奇蹟。

潘基文認為，黨爭分裂國家社會是民族的災難，已經沒有時間可供浪費，韓國需要政治改革，而非政權交替，但遺憾的是政界仍然只顧一己之私，罔顧廣場民意。

潘基文還就受賄23萬美元傳聞反駁稱，實在無法理解所謂朴淵次給他財物的說法，也不知道為何他的名字出現在傳聞中。潘基文強調，自己在過去的50多年裏在韓國和聯合國為國家民族和世界人類恪盡公職，無愧於心。1060112

(中央社)