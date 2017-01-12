台中歌劇院外租直銷商 音樂家直呼離譜

台中歌劇院原本應該是表演藝術團體演出的地方，卻被爆出10日下午租借給直銷商舉辦新品上市發表會，大提琴家張正傑今天聽聞後直呼「太離譜」，認為國表藝應該在乎自己的專業。

台中歌劇院爆出10日有直銷商在大劇院舉行新品大會，廠商在臉書上打卡分享，還有會員直播，表演藝術團體租借大劇院一天不超過新台幣10萬元，非表藝團體租借一天60萬元，張正傑說，「那之後金錢豹是不是也可以去借場地？」

國家兩廳院表示，兩廳院的節目分為主辦節目與外租節目，主辦節目是由具分量的藝文界人士、大學教授組成的藝術委員會來遴選節目；外租節目則有評議委員會，針對演出內容、演出者、節目類別屬性等做評分審核；另辦法也有規定，廳內空間只有藝文團體可作申請使用，過去不曾發生有場地被作為直銷等商業使用的狀況。

主管台中歌劇院的文化部國家表演藝術中心表示，初步了解台中國家歌劇院在場地申請程序符合規定流程，但此案若造成社會疑慮，國表藝會進一步了解，若有必要也會與歌劇院討論修正場地使用辦法，租借場地仍應以表演藝術團體優先為原則。

2014年12月底台中歌劇院剛落成時，就曾給歌手楊丞琳舉辦演唱會，當時就引發藝文界議論，歌劇導演、國家文藝獎得主曾道雄就曾指出，台中歌劇院開放給歌手演唱，已經產生了劇場藝術功能定位的淆亂，希望文化部能以專業考量出發，讓流行音樂與歌劇、舞劇跟戲劇等表演都「適得其所」。

如今又再爆出將場地租借給與文化沾不上邊的直銷商舉辦新品上市發表會，張正傑大批「太離譜」，更認為這有如「女人貞操」一般，國表藝應該要對自己的專業在乎，且台北兩廳院的規定嚴格，但相較台中卻如此鬆散，再加上之後要落成的高雄衛武營，認為國表藝不應「一國三制」。

台中國家歌劇院行銷經理吳麗珠表示，根據場地租用辦法，歌劇院的場地會優先租給藝文團體，租用也經由有公信的藝術家、創作者組成的評議會審查，若空間確認沒有藝文團體使用，才會租給商業團體，像是美國大都會歌劇院、林肯表演藝術中心都有將場地租借給商業團體的行為。1060112

(中央社)