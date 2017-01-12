李艷秋：奈國辱台、尼國猛喊「蔡姐妹」 小英拚外交讓人毛毛der
奈及利亞不准台灣在首都駐點，資深媒體人李艷秋喊：太誇張了！未來可能有一海票非邦交國把台灣代表處摘牌趕出首都，台灣必須強化心臟負荷力。小英總統海外拚外交，尼國總統夫婦的盛情也讓人毛毛der！究竟我們承諾了什麼讓這位怪咖總統一反常態？台灣外交在大陸戰鬥節拍穩準有序下，究竟要何去何從？
李艷秋點出，從大陸的動作證明幾件事:
1.台灣總說邦交國多少沒意義，與各國的實質關係才重要，老共證明他們有能力把實質關係都斷掉。
2.挖邦交國，斷非邦交國的實質關係，老共證明他們本錢雄厚，滿手都是牌，但並不好逸惡勞，還努力想新點子修理台灣。
3.不論奈及利亞摘牌或聖多美建交，都強調一個中國，台灣是中國的一部分，「一中各表」的模糊空間已不存在。
小英總統勝選到現在，大陸的戰鬥節拍也穩準有序：
2015年3月17日：甘比亞與大陸建交。
12月4日：英川破天荒通話。
12月22日：聖多美與我斷交。
2017年1月3日：日本交流協會更名日本台灣交流協會，台日關係更上層樓。
1月12日：奈及利亞不准台灣代表處在首都駐點。
李艷秋憂心說：「台灣認為的外交突破，高興不超過20天，老共一定還一個大條的；下一次的外交歡呼，可能就得眼睜睜看著梵蒂岡離去。」
李艷秋指出，蔡政府說，老共的國際打壓無助於兩岸和平，只會造成台灣人更大的反感，這話一點都不錯，可是當老共不在意台灣人反不反感的時候，加上九二共識回不去，一中各表成雲煙，外交休兵不可得，接下來蔡政府究竟要怎麼做？
小英總統拚外交，尼加拉瓜總統夫婦「蔡姐妹」不離口，一聊100分鐘，大典上介紹「台灣共和國總統」，讓小英起立接受歡呼，我們到底做了什麼？承諾了什麼？讓這位怪咖總統一反常態？李艷秋反問：「如此盛情，你有沒有覺得毛毛的？」
(中時電子報)
文章來源：李艷秋臉書
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。