李艷秋：奈國辱台、尼國猛喊「蔡姐妹」 小英拚外交讓人毛毛der

小英總統和尼加拉瓜總統奧蒂嘉會面。（翻攝自蔡英文臉書）

奈及利亞不准台灣在首都駐點，資深媒體人李艷秋喊：太誇張了！未來可能有一海票非邦交國把台灣代表處摘牌趕出首都，台灣必須強化心臟負荷力。小英總統海外拚外交，尼國總統夫婦的盛情也讓人毛毛der！究竟我們承諾了什麼讓這位怪咖總統一反常態？台灣外交在大陸戰鬥節拍穩準有序下，究竟要何去何從？

李艷秋點出，從大陸的動作證明幾件事:

1.台灣總說邦交國多少沒意義，與各國的實質關係才重要，老共證明他們有能力把實質關係都斷掉。

2.挖邦交國，斷非邦交國的實質關係，老共證明他們本錢雄厚，滿手都是牌，但並不好逸惡勞，還努力想新點子修理台灣。

3.不論奈及利亞摘牌或聖多美建交，都強調一個中國，台灣是中國的一部分，「一中各表」的模糊空間已不存在。

小英總統勝選到現在，大陸的戰鬥節拍也穩準有序：

2015年3月17日：甘比亞與大陸建交。

12月4日：英川破天荒通話。

12月22日：聖多美與我斷交。

2017年1月3日：日本交流協會更名日本台灣交流協會，台日關係更上層樓。

1月12日：奈及利亞不准台灣代表處在首都駐點。

李艷秋憂心說：「台灣認為的外交突破，高興不超過20天，老共一定還一個大條的；下一次的外交歡呼，可能就得眼睜睜看著梵蒂岡離去。」

李艷秋指出，蔡政府說，老共的國際打壓無助於兩岸和平，只會造成台灣人更大的反感，這話一點都不錯，可是當老共不在意台灣人反不反感的時候，加上九二共識回不去，一中各表成雲煙，外交休兵不可得，接下來蔡政府究竟要怎麼做？

小英總統拚外交，尼加拉瓜總統夫婦「蔡姐妹」不離口，一聊100分鐘，大典上介紹「台灣共和國總統」，讓小英起立接受歡呼，我們到底做了什麼？承諾了什麼？讓這位怪咖總統一反常態？李艷秋反問：「如此盛情，你有沒有覺得毛毛的？」

(中時電子報)