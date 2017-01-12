王建民辭退經典賽的好消息是…
王建民確定不參加今年的經典賽，固然讓中華隊再少一員大將，但好消息是，對比去年底返台時曾說「沒球隊要就退休」，建仔這次以「擔心今年可能無法投完整季」為由婉拒經典賽徵召，新東家的尋覓很可能已有眉目。
王建民在去年1月8日宣布和皇家隊簽下小聯盟合約，並受邀參加春訓，今年過了這個時間還沒敲定落腳處。然而去年敲得早並不奇怪，因為皇家是當時唯一願意押寶的隊伍，一心重返大聯盟的建仔也不會太要求條件，很快就能取得共識。
建仔今年還沒敲定新東家，可能性有兩種，一是完全沒人上門，二是有意的球隊不只1支，經紀公司持續爭取最佳條件。若是前者，建仔此時就和經典賽說不，反倒是拒絕一個可以展現身手的舞台。
相較之下，若是接觸建仔的球隊不只1支，則他因為找到新東家頗有把握，擔心體能無法負荷全季而婉拒經典賽，也就相對合理。
事實上，以建仔去年展現的身手，展現出低價、耐投、具經驗的優點，加上各隊對牛棚投手的需求提升，行情沒道理比前年底只有皇家獨家爭取還差。而經紀公司評估的面向很多，除了薪資條件，也會考量哪支球隊最有表現機會。
回顧2010年，王建民在右肩開刀後之所以選擇了國民隊，最大原因是球團願意提供具保障的大聯盟合約。一般認為，建仔這次要獲得附帶春訓邀請的小聯盟合約，應該不難，經紀公司可能就是在等待一紙大聯盟等級的合約，別讓今春將滿37歲的建仔還要去小聯盟熬。
(中時電子報)
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