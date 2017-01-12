強化對印軍事合作？中共將向越南施壓

印度試圖向越南推銷的阿卡什飛彈。（網路照片）

伴隨著印度與越南的軍事合作日益密切，中共領導人勢必將強化對河內施加外交壓力。

根據China Topix的報導，越南共產黨中央總書記阮富仲已經於1月12日展開對北京的國事訪問。由於印度試圖向越南推銷阿卡什飛彈，預計阮富仲在訪問北京期間會遇到來自中共的強烈壓力。事實上，阮富仲此次訪問大陸，就是要與中共商討複雜的南海安全議題。中共懷疑越南可能會將防空飛彈部署於南海，威脅解放軍航空兵在當地的軍事部署。

另外，中共也試圖與越南探討最近新德里在積極爭取河內簽署的軍事協議。近期印度與越南不斷增進的安全合作交流，已經令北京感到芒刺在背。除了阿卡什防空飛彈外，印度還試圖推銷與俄國聯合研發的布拉莫斯反艦飛彈給越南。《環球日報》已經表明，北京不會坐著看待印度向越南出售足以威脅到中共機艦的飛彈。

目前還無法得知阮富仲是否會與習近平還有李克強會面，但是身為越南的最高領導人，他還是會與中共的高級官員就相關安全議題展開會晤。

(中時電子報)