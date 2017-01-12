《時來運轉》運彩報報 澳洲職籃推薦 破壞者的逆襲
運彩近期頻頻開立澳洲職籃場中投注，以下簡單介紹這個聯盟給大家，讓各位玩起來可以更為熟悉。澳洲籃球聯盟（National Basketball League，簡稱NBL）是國際知名水準極高的籃球賽事。首季於1979年展開，每年賽季在10月份開始，隔年3月結束。聯賽目前有7支澳洲隊伍、1支紐西蘭隊伍。例行賽每個球隊28場比賽（14場主場比賽，14場客場比賽），前四名進入季後賽，季後賽均採三戰兩勝制。
翻開歷史，由伯斯野貓拿過7次總冠軍傲視聯盟，值得注意的是野貓自1987年起，年年殺入總冠軍賽！衝擊冠軍第二多的由阿德雷德36人、墨爾本聯隊以及紐西蘭破壞者三隊各拿過4次冠軍並列。本季目前阿德雷德36人13勝7敗領先諸雄，而常勝軍伯斯野貓無懼地理位置偏遠，忍得舟車勞頓之苦，以10勝9敗緊追在後，本季再次進入總冠軍戰的機會極高。
本週日(1/15) 12:00台灣運彩所開立場中的場次為紐西蘭破壞者@布里斯本子彈，兩隊在聯盟分別排名第八以及第六，兩隊均屬重攻輕守的隊伍，估計將在得分能力方面分出勝負，容易打出大比分賽果。勝負方面，不要看破壞者排名倒數第一，兩軍本季前兩次交手可都是由破壞者奪得勝利！
(中時電子報)
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