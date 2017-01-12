埃克森美孚淡化風險 拒交文件遭駁回

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美國麻州官員今天表示，該州法官拒絕免除檢察長向埃克森美孚公司（Exxon Mobil Copr.）提出的要求，他們必須交出數十年來關於氣候變遷觀點的文件。

路透社報導，麻州（Massachusetts）高等法院法官布利格爾（Heidi Brieger）做出這項決定，拒絕埃克森美孚免除繳交文件的要求；這也意味著檢察長希利（Maura Healey）在法律上的勝利，她正在調查這家全球最大公開上市石油公司的氣候政策。

這項判決宣布後，希利在推特（Twitter）發文說，「這項命令確認我們長期以來在調查詐欺行為上的權限」，並表示埃克森美孚「必須全盤托出他們對氣候變遷的了解」。

埃克森美孚發言人傑佛茲（Alan Jeffers）表示，公司正在「檢視這項判決，以決定後續行動」。

網路新聞報刊「氣候內幕新聞」（Inside ClimateNews）與「洛杉磯時報」（Los Angeles Times）先前揭露，埃克森美孚刻意淡化氣候變遷風險，該公司本身的科學家早在數十年前就已對此表達擔憂。（譯者：中央社廖禹揚）1060112

(中央社)