大雪將來襲 希斯羅機場取消100航班
英國氣象局發布大雪警告，全國各地都將受到影響，倫敦希斯羅機場採取預防措施，取消100個班機，預計下午3點起航班將受到影響，提醒旅客注意。
今天上午包括蘇格蘭、北愛爾蘭及英格蘭部份地區已降下大雪，氣象局警告，今天起英國各地將會下雪而且一直到週六，蘇格蘭高地地區將有4到8英吋的降雪。
英國最繁忙的希斯羅機場指出，強風與大雪將影響航班，決定採取預防措施，取消100個班機起降。
倫敦南區的蓋維克機場（Gatwick），曼徹斯特、伯明罕、愛丁堡、卡地夫（Cardiff）、伯爾發斯特（Belfast）等機場，仍正常起降。
倫敦今天降雨不斷，氣象局表示，英格蘭南部與威爾斯地區今天將有豪雨，氣溫嚴寒，地勢較高地區將有霰與雪，英格蘭東部海岸地區將出現巨浪，需嚴防水患。1050112
(中央社)
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