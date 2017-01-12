廣西女初中生墜樓 校方低調

廣西梧州藤縣一名初中女生日前在考試中途離開考場，進入廁所後，從四樓向外墜下，跌落至校外路旁，後經搶救無效死亡。遺書上說，她給父母親蒙羞了，她不想學習，想當個廚師。

澎湃新聞網報導，此事發生在1月10日，監考老師在收拾考生試卷時，發現輕生學生留下的一份具輕生念頭字條。對此，藤縣教育局向澎湃新聞網證實，該女生為藤縣五中2014級學生，事發前，該女生用手機作弊被發現，留下一張字條後墜樓。該女學生經搶救，宣告不治。

不過，陸媒也對在網路發現輕生女子的遺書持保留態度，藤縣教育局工作人員在12日晚間尚未正面回應此事。

(旺報)