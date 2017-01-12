高市農會選舉仍是派系角力 陳菊要求端正選風

全國各級農會理監事改選，被視為民進黨重返中央執政後，第一場地方重要選舉，高雄市水利會長李清福支持的橋頭農會總幹事陸清海拚市農會總幹事，卻遭遇糾葛數十年地方派系角力的恩怨情仇所阻，民進黨想要繼水利會後，在高雄再下一城，恐非易事。

過去，水利會農會系統多為國民黨地方派系把持，高雄縣紅白黑三派分分合合的合縱連橫，恩怨情仇糾結多年難解。

當年，市長陳菊傾力助李清福攻下紅派掌握的水利會系統時，也有地方派系相助的身影。這回，李清福力挺橋頭農會總幹事陸清海，尋求昔日盟友支持卻碰壁，商請受農會系統尊重的陳菊出馬說項。

知情人士透露，陳菊為此找來瞭解農會派系生態人士分析選情，該人士以大寮、路竹農會為例，理事長、總幹事、常務監事等要職，都有藍綠及無黨籍共治情形，強調各農會的主事者皆是地方意見領袖，有高度的自主性，且派系利益糾葛超越政黨政治，不能以政黨競爭思維看待農會選舉。

而且紅白黑三派糾葛數十年，合縱連橫常見，因人選認同度或派系利益，今天合明天分，援引外力奧援，甚至動刀槍兵戎相見，早已司空見慣。

並以當年高雄縣長選舉，國民黨流提名紅白派參選，幾乎每屆都發生不認帳情形，吵個不休，甚至勞動總統李登輝親自出馬協商，但未獲提名的派系也只是賣面子給總統，虛應故事，選舉時仍是掣肘未盡力抬轎。

該名人士向陳菊建言，縣市合併後的高高平政策，雖贏得農會肯定與尊重，但若要強行介入，輕則軟釘子碰，重則吃閉門羹。

面對複雜詭譎多變的農會選舉，陳菊最後採納建言，與其強勢介入，不如要求市警局、農業局確保端正選風，讓黑金年代裡的暴力賄選不再重演。

(中時)