中捷綠線隔音牆 送第三公正單位檢視

地方民代質疑台中捷運烏日文心北屯線隔音牆工程涉及弊端，負責施工的北市捷運局今天澄清，中捷綠線兩標的隔音牆結構強度符合要求，並經技師簽證，相關文件會送第三公正單位檢視。

對於台中市議員張立傑質疑中捷烏日文心北屯線CJ920標隔音牆工程涉及弊端且恐有崩塌危機。北市捷運局中區工程處表示，中捷路線段隔音牆的型式及材質雖然分別由不同顧問公司負責設計，並由不同的施工廠商作業，故有所不同，但是完成後的結構強度要求都可抵擋390kgf/m2(相當17級風)以上的風力，且都經專業結構技師核算。

就以兩標隔音牆所採用設計手法為例，CJ920標採用一般A36鋼材及較小的立柱間距 (1.5公尺)設計；CJ930標採強度較高的A572鋼材及較大的立柱間距(2.0公尺)設計，但經結構計算，材質雖不同，但整體結構強度要求是一致的。

中工處說明，中捷的隔音牆立柱造型為圓弧曲線(曲率半徑1.3m)，在考量可將型鋼直接彎折加工的國內廠商有限，故並未強制規定隔音牆立柱施工方式，並於曲線處註明焊接符號，廠商可採整支型鋼彎折加工，也可採用焊接加工製作，且焊接所使用的焊材降伏強度高達5000kgf/cm2，為A36鋼材2倍強度。

焊接作業全部都採機械手臂自動化焊接，焊道都先經專業實驗室檢驗，確認焊接接合處的結構強度還高過鋼板母材的強度，施工後現場每個焊道須經超音波及磁力探傷等檢測，符合規範及設計要求，絕無外傳「每個斷點會使立柱承重打八折」情事發生。

由於雙弧形隔音牆整體骨架尺寸過大，無法一體載運吊裝，所以原設計圖即為切分數段，再運至工地以螺栓鎖固組合，同時也利於日後拆裝維修，這樣的設計，CJ920標、930標都相同。其中CJ920標斷點接合面使用厚度12mm的鋼板，結構強度亦遠大於結構計算要求。

另查CJ920標隔音牆整體工程約新台幣3.68億(含壓克力隔音板及金屬隔音板)，其中鋼構立柱骨架材料、加工及現場安裝費用約1.4億元，絕無民代質疑「CJ920標因採用焊接加工骨架可賺取1.9億元的價差」。

中工處指出，隔音牆的計算書、施工圖等工程技術文件，在施工前須交由工程顧問公司專業技師審查並簽證，已符合公共工程專業技師簽證規定。為正視聽，已將相關技術文件委託學術單位或第三公正單位檢視，並將焊接立柱取樣送交實驗機構驗證結構強度，藉時將邀請議員及台中市政府共同取樣會驗，以昭公信。

北市捷運局強調，台中捷運綠線工程不論是哪個路段，監造單位皆以規範要求的品質標準來查驗，在材質、焊道或塗裝都已進行抽查送驗，確認施工成果也都完全符合契約規範要求。1060112

(中央社)