中曾根稱日應擺脫追隨美 開闢獨立外交
共同社報導，日本外務省今天公開了1983年1月時任首相中曾根康弘訪美時日美首腦會談等的外交文件。
中曾根本人當天就此發表評論稱：「日本需擺脫追隨美國的外交政策，以亞洲為背景走獨立外交路線，這是一個非常重要的視點。」
中曾根回顧當時的全球局勢稱：「受到當時來自蘇聯的安全威脅，與美國、中國、南韓三國構建信任關係是首要課題。」
關於向美國提供武器技術的決定，中曾根表示：「這是從大局上做出的判斷。『雷根．中曾根』關係也是在此之上建立的。」
同時，中曾根透露「在成為首相前訪問中國，開誠布公地談論了日本的安保立場，這為構建就任後的友好關係打下了基礎」，並強調對於蘇聯「當時（日本）作為西方的一員以堅決的態度進行了應對」。
此外，中曾根還回顧說：「雖然為構建首腦間信賴關係操心，但時刻牢記日本是亞洲的一份子。」1060112
(中央社)
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