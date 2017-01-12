空官學生校園內墜樓 檢方調查釐清

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空軍官校郭姓學生疑似墜樓，送醫急救，橋頭地檢署獲報指揮警方展開蒐證，調查疑似墜樓原因。空軍官校面對媒體查證，低調表示全案由檢察官調查當中，不便對外說明。

橋頭地檢署今天表示，大三的郭姓男學生6日清晨6時被學校發現疑墜樓，俯趴於學生宿舍1樓花圃水溝旁，由校方緊急送醫急救。

檢方獲報後會同法醫指揮高雄市政府警察局岡山分局偵查隊、鑑識組人員及憲兵至事發地點蒐證，並調閱學校監視錄影畫面，訊問宿舍值勤的安全士官、郭姓學生的室友及當晚在校住宿的相關人員，調查墜樓原因。

檢方調閱學校監視錄影畫面，查出當時清晨4時多顯示有一個白影墜落地面，進一步追查。對於有媒體報導郭生「體內酒精濃度值過高」，校方表明「全案由檢察官調查當中，不便對外說明」。

至於6日空軍司令部對外表示郭姓學生「不明原因倒臥學生宿舍樓前」、「身體沒明顯外傷，懷疑是在宿舍外暈倒，不是墜樓」。郭生的父母也認為孩子沒自殺的理由，不可能自殺，並對外傳「自殺」說法，相當生氣。1060112

(中央社)