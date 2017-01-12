明道老媽說溜嘴 神秘女友身分曝光

明道近來事業重心轉往大陸發展。(本報系資料照)

36歲男星明道年收入高達上億台幣，去年被直擊陪著母親到菜市場賣地瓜，感人孝行因此曝光，還被爆料明道其實有個穩定交往中的女友，也會陪著一起擺攤，郎才女貌十分相配。雖然明道當時沒有承認，卻被母親意外說溜嘴，坦言兒子和對方已交往2、3個月了。

明道被爆死會消息不過半年，就被媒體拍到與女友甜蜜約會，據《鏡週刊》報導，明道日前與女友現身住家附近的公園，手全程離不開女友身上，小倆口互動看起來十分甜蜜。雖然經紀人表示沒聽過明道談過女友的事，但這位神祕女友隨後也被起底，姓王，目前在保險經紀公司工作，好友都暱稱她為「阿利歐」。

據悉，阿利歐與明道的戀情在朋友間早已公開，她去年5月份曾在社群網站寫下「因為諧音讓平常不過的一天變得甜甜的，世界的語言我最最喜歡中文了！」就被友人留言笑稱「談戀愛的人，果然」。

(中時電子報)