增菘瑋用勝投告別業餘 綺麗珊瑚奪首冠

台東綺麗珊瑚增菘瑋在冠軍戰先發，主投5局送6K奪勝。（中華棒協提供）

全球人壽盃台灣成棒經典賽，今天(12日)晚間在台中棒球場進行冠軍戰，由台東綺麗珊瑚迎戰台灣電力，綺麗珊瑚排出即將重返職棒的增菘瑋先發，主投5局雖然挨了2轟，但隊友打線也很幫忙，終場綺麗珊瑚以7比5封王，奪下隊史在全國性成棒賽事(棒協主辦)首冠，。

增菘瑋已確定加盟富邦悍將，本季重新回到中職，今天也是他的業餘告別戰，此戰開賽就連續被敲2支安打，但之後連投2K化解危機，3局上被余宗翰掃出中外野方向的2分全壘打，第5局再被蕭帛庭轟出陽春炮，合計主投5局，用了92球，被敲出6支安打(2轟)，送出6次三振和1次保送，失4分。

綺麗珊瑚打線全場共敲出14支安打， 其中在5局下進帳3分逆轉戰局，6局起再換上王政浩登板接替增菘瑋，後援4局表現精彩，僅被敲2支安打，飆出7K，150公里火球連發，替綺麗珊瑚守住勝利，也拿下大會MVP。

(中時電子報)