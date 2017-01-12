重慶市13金融機構 聯合聲明杜絕炒房

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根據華龍網報導，重慶市國土房管局連續出台維護重慶市房地產市場，持續穩定發展的相關措施和加強監管的辦法之後，12日市內12家銀行和市住房公積金管理中心，聯合發表有關反對「炒房」的聲明，對意圖炒房的違規企業禁止放貸。

聲明中提到，一個健康平穩的房地產市場，是房地產金融發展的本質要求，希望重慶房地產市場繼續保持健康穩定的發展態勢，不希望房地產市場大起大落，堅決反對一切形式的炒房行為，並堅決貫徹執行重慶市房地產調控政策，打擊炒房行為。

參與的金融機構包含工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行、中信銀行、興業銀行、招商銀行、郵儲銀行等家的重慶分行、重慶銀行、重慶農商行、三峽銀行等12家銀行和市住房公積金管理中心。

(旺報)