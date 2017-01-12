川普記者會 比利時媒體:像神鬼戰士

美國總統當選人川普昨天記者會上與媒體唇槍舌戰，比利時媒體形容，川普表現讓他想起多年前的大片「神鬼戰士」中的羅素克洛，站在競技場上大喊「這樣你們開心了吧？」

川普（Donald Trump）昨天召開當選後的第一場記者會，他和大批記者纏鬥過招、操控全場，不改當初競選模式，吹噓成功、大開玩笑，以及砲轟他眼中對他有敵意的媒體。

法蘭德斯廣播電視台（VRT）特派員佛斯（MichielVos）也在現場。觀察整場記者會，他說，川普讓他想起「神鬼戰士」（Gladiator）裡的男主角羅素克洛（Russell Crowe）站在競技場裡，大聲向場內嗜血的觀眾大喊，「這樣你們開心了吧？」（Are you not entertained?）

他認為，這句話總結了川普現象。

佛斯向美國哥倫比亞廣播公司（CBS）攝影記者問怎麼看這場記者會時，得到意外的答案，一名攝影說，「美國有線電視新聞網（CNN）是垃圾」，認為CNN在記者會前夕，不斷報導對川普不利、尚未經證實的新聞是不對的。

佛斯自己的攝影師也不相信CNN的報導，他認為媒體近來的報導已經太超過。

佛斯指出，美國主流媒體報導中的美國，跟川普的美國完全不同。這樣的意識差距，和選擇脫歐的英國極為類似。許多中西部民眾認為美國總統歐巴馬（BarackObama）與民主黨人總是關心需要帶進美國民主的「其他人」，像是同性戀者、移民、沒有健保的民眾，但卻從來沒有人關心過他們這些傳統的白人階級。川普「讓美國再次偉大」的訴求，對他們來說一點也不愚蠢。

川普昨天的記者會，佛斯認為，與其說是記者會，更像是對戰，是神鬼戰士川普走進競技場裡，對報導他曾在俄羅斯召妓女表演「黃金淋浴」（Golden Showers）報導的對抗。

當川普與媒體唇槍舌戰時，很清楚地傳達了白宮將會有所不同，「真實」的政治議題很難觸及，但川普團隊成功地砲轟了對他有敵意的媒體。佛斯說，「希望你開心了」。1060112

(中央社)