蠶絲被標示不實 蠶絲含量僅宣稱的1／6
天氣轉寒，最舒服的事情就是窩在被子裡，帶動被子銷量成長。被胎材質五花八門，市面上可見純棉、精梳棉、羽絨、羊毛、纖維等不同種類，材質與比例也是影響價錢高低的關鍵。其中，蠶絲被強調天然、保暖、透氣、防霉，廣受消費者喜愛。市售棉被價格約為數百至2、3千元不等，但蠶絲被平均價格約高出至少1倍。
為確保市售蠶絲被之品質安全，並提供相關資訊供消費者參考。財團法人消費者文教基金會與經濟部標準檢驗局共同合作，105年10月間於桃園、新竹、苗栗地區之量販店及百貨商行等販售通路，隨機購買15件蠶絲被進行檢測，價格約落在1590～11000元間，價差頗大。檢測結果「品質項目」全數符合國家標準規定，當中有3件未貼附商品檢驗標識；有6件不符合「織品標示基準」規定，其中1件商品蠶絲實際含量僅為標示的六分之ㄧ。
標準檢驗局指出，蠶絲被等「寢具」類紡織品已於101年10月1日列屬應施檢驗商品範圍，應完成檢驗程序後，始得運出廠場或輸入，對於市場上流通之商品，該局每年度均訂有市場檢查計畫，倘發現該類商品不合格者，即派員追蹤調查不合格原因，並作成訪談紀錄後依相關法規處理，以雙重把關機制維護消費者權益。
消基會表示，挑選蠶絲被商品時，除以手觸摸檢視表布之質感外，可打開被胎之表布拉鍊，觀察所填充之蠶絲是否夾雜不明雜質，並檢查有無刺鼻異味。消費者若對所購買之商品多一些瞭解，商品使用時就有多一分安全保障。
(旺報)
關鍵字：蠶絲被
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