人行檢查 比特幣中國CEO：法律上根本沒比特幣

近日，比特幣暴漲暴跌，衍伸交易安全問題。人行昨（11）日開始，對比特幣平台展開現場檢查，新浪財經報導，比特幣交易平台「比特幣中國」CEO表示，比特幣交易所所做的事情在法律上還是灰色地帶，原因是在法律上根本沒有比特幣。

比特幣CEO指出，人行這次檢查，問了很多問題，例如比特幣交易所該怎麼定位，未來怎麼訂規矩，以後是不是會發牌照，還討論了一些基礎問題，手續費、槓桿、借貸、價格波動、有沒有限制充多少提現等等。

中國能源區塊鏈實驗室首席架構師曹寅認為，某些比特幣交易所的宣傳不太合規，經常宣稱比特幣將替代法幣、比特幣可以對沖人民幣貶值、可以繞過國內的外匯管制，這些都是與人行政策相衝突的，所以人行查比特幣，並不意外。

(工商)