成棒經典賽MVP王政浩 遞補進入中華隊
台東綺麗珊瑚今天(12日)在全球人壽盃台灣成棒經典賽奪隊史首冠，28歲的投手王政浩表現功不可沒，4天內兩度登板，共投了12局，包括冠軍戰4局飆7K的精彩後援，不僅獲選為大會MVP，也隨即收到正式通知，遞補進入經典賽中華隊培訓名單。
王政浩9日先發出戰台中運動家，主投8局用了138球，只被敲4支安打，送出10次三振，失3分(1分責失)，只休2天後，今天晚間在冠軍戰後援登板，投了4局用80球，球速頻飆到150公里，只被敲2支安打，飆7K，失1分，替球隊守住勝利。
經典賽中華隊投手告急，9日現場觀察王政浩的表現後，就屬意讓他遞補進入名單中，今天冠軍賽後，王政浩正式接到通知，將在後天向中華隊報到，這也是他在高中入選小馬聯盟世界青棒賽後，相隔9年再度進入中華隊。
曾經因傷離開球場4年，如今拚進中華隊，王政浩表示：｢大學時期因為受傷，曾想放棄自己的棒球夢，之後也離開球界多年，真的很感謝球隊的栽培讓他能重新站起來。能夠入選到經典賽培訓隊表示我的實力被肯定，也希望最後真的能夠入選到正式名單。｣
(中時電子報)
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