HBL混血中鋒 譚傑龍史舒允惺惺相惜
HBL男甲複賽泰山高中今天以73比69擊敗強恕高中，其中都是台、英混血的譚傑龍和史舒允首度在HBL對決，譚傑龍助球隊獲勝，但兩人賽後互相擊掌，展現惺惺相惜氣度。
身高203公分的譚傑龍先發19分鐘，6投3中、4罰4中，拿下10分11籃板3火鍋；192公分的史舒允先發30分鐘，13投4中、4罰全中，貢獻13分7籃板6助攻2抄截1火鍋。
場上雙方對抗擦出不少火花，但賽後2名長人互相擊掌，一切盡在不言中。
泰山和強恕去年夏天曾在中洲盃碰頭，如今再度交手，也是2名混血中鋒在HBL首度對抗。史舒允表示，和中州盃比較，譚傑龍進步很多，對抗性也變強，禁區表現強硬。
譚傑龍也認為，史舒允幾個月不見，投籃變準，把握性很高，2人背景一樣又愛打球，卻很少有機會碰到，在球場也不太有空檔講話，哪天應該要好好聊一聊，未來的日子也還很長。
上季複賽泰山5連敗分組墊底，外卡賽首戰66比67敗給后綜高中，提前買單，而如今複賽2勝1敗，保有A組前3名直接晉8強的機會。
強恕則吞3連敗，強恕教練吳俊雄表示，讀秒階段籃板沒保護好，最後失誤也可惜，只能保持積極態度，備戰外卡賽。1060112
(中央社)
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