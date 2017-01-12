助詐6000萬元勞保給付 三總醫師林俊杰複訊

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三總神經週邊科主任林俊杰（中）涉嫌勾結勞保黃牛開立不實診斷證明詐領保費，北檢12日率廉政署搜索他的辦公室後，晚間將他移送地檢署複訊。（季志翔攝）

三軍總醫院神經科週邊神經科主任林俊杰涉嫌勾結勞保黃牛，開立不實診斷證明，協助民眾請領勞保失能保險給付，近3年共詐領勞保6000萬元，林則收取450萬元不法酬勞。台北地檢署今指揮廉政署搜索林三總辦公室等5處，約談林與4名黃牛、10名被保險人，全案依詐欺、偽造文書等罪嫌偵辦。

林俊杰晚間10時許抵北檢複訊，但不發一語。

林俊杰畢業於國防醫學院，曾遠赴美國克利夫蘭研究中心，歷任神經內科專科醫師、主治醫師，現任週邊神經科主任，專長是一般神經科疾病診斷、睡眠障礙、失智症等。

全案起因於勞保局近年全面清查勞保黃牛案，並列管追查生活違常的醫師，發現林俊杰近年開出的失能證明數量異常，調取相關病歷勾稽比對發現有詐，將全案移送廉政署偵辦。

(中時)