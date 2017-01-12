自拍App 秒變動漫人物
日前Alpha go化身Master擊敗眾多頂尖棋士，背後即是透過人工智慧深度學習技術，讓電腦越變越強。有APP業者也導入人工智慧深度學習技術，經過了半年的研發與調整，並融合人臉識別、美顏技術、頭髮渲染等多種技術，推出了「手繪自拍」，過去電繪師用幾天時間才能繪製的手繪畫像，透過業者技術，就能讓人與背景分開修圖，並且精準分辨人臉與髮絲的位置，做到各區塊不同的修圖效果。
美圖台灣代理玩美行動總經理柯美慧表示，電繪師往往在繪製人物頭髮上較為耗費心思，而美圖秀秀使用海量照片來訓練機器的學習能力，運用MTSegmentation技術使得手繪特效能迅速檢測使用者照片的頭髮區域，在一秒鐘之內完成對頭髮的精確分割，並在分割出來的頭髮區域上分析頭髮走勢，將髮絲處理得更加細膩自然，立馬變成動漫人物。
過去傳統電腦視覺演算法較難將髮絲完整的勾勒出來，此次更新，其中的頭髮渲染技術應用了深度神經網路進行機器學習，讓髮絲的識別更加精準。使用「手繪自拍」功能時能清晰地感受到根根髮絲的線條和走勢，相較人工手繪的耗時，透過該軟體1秒鐘就能夠繪製千萬根髮絲！
(旺報)
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