19萬台灣人 2016年赴湄洲拜媽祖
福建省莆田市官方統計，2016年前往湄洲島媽祖祖廟參拜的台灣民眾，有19萬餘人次。為此，莆田今年將展開對台客運碼頭的前期論證工作。
中新社報導，莆田市官方表示，2016年前往莆田的台灣民眾超過20萬人次，其中前往湄洲島媽祖祖廟參拜者就占19萬餘人次。
報導指出，2016年莆田市曾舉辦紀念媽祖誕辰1056周年系列活動，邀請台灣100多家媽祖宮廟負責人、媽祖文化專家學者及基層民眾代表組團參加；而同年9月間，莆田學院200餘名學生也來台學習交流。
根據官方規劃，今年莆田將展開對台客運碼頭前期論證工作；還將舉辦第2屆「世界媽祖文化論壇」，並規劃建設論壇永久會址；同時設立「媽祖文化基金」。1060112
(中央社)
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