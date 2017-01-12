玻璃皇冠閃耀漢堡 易北愛樂廳首演
德國漢堡壯觀的「易北愛樂廳」（Elbphilharmonie）今晚隆重開幕，首演曲目包括貝多芬（Beethoven）與華格納（Wagner）的作品。這座造價不菲的音樂廳被譽為新的世界景點。
德國總理梅克爾（Angela Merkel）和總統高克（Joachim Gauck）等2100名賓客在嚴密維安戒備下，出席易北愛樂廳大表演廳舉行的啟用音樂會。易北愛樂廳的大膽設計和世界級音響效果，已令評論家興奮不已。
長達3個小時演出，獲得觀眾起立鼓掌許久。
法新社和英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，易北愛樂廳號稱是足以媲美雪梨歌劇院的文化地標，完工時間比預定期限晚了6年，耗資則暴增為初始預算的10倍，花掉德國北部知名港市漢堡7億8900萬歐元（8億2900萬美元）。
高克說，這棟建築物的「驚人之美」和「絕佳音效」都讓他為之讚嘆，但也承認初期的確是一片混亂。
他說：「外界曾說，易北愛樂廳是美夢也是噩夢，是全球之星也是一場笑話，是難堪卻也是奇蹟。」
高克說：「易北愛樂廳將成為許多漢堡市民心目中所期盼的：對全世界開放國際大都會的象徵，以及德國這個文化國的王冠上珠寶。」
熱愛古典音樂的梅克爾稍後表示，這場開幕盛典具有歷史意義。
她說：「有朝一日，我們會因為某棟建築物在我們這一生中落成感到自豪，50或100年後人們仍會說，『看，那是2017年1月11日發生的事情』。」（譯者：中央社劉文瑜）1060112
(中央社)
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