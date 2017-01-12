女友拍戲摔傷 黃子佼好心疼
黃子佼與曲家瑞今天（12日）出席東區百貨公司全館改裝開幕記者會，分享在百貨賣場大膽嘗試裝置藝術的趣味。被問及女友孟耿如11月拍《麻醉風暴2》時，不幸重摔、後腦撞擊地面一事，表示事發至今，孟耿如已陸續做了多種檢查，報告看來都還好，但因孟耿如有學舞時留下的脊椎舊傷，加上摔傷，現在有眩暈狀況，所以昨天（11日）又到醫院做電腦斷層掃瞄，報告明天出爐。
黃子佼描述事發經過，表示孟耿如當時是拍一場有後製的爆破戲，她只要吊鋼絲往後飛，身上綁了2條鋼絲，拍攝時，1條往上拉，1條沒拉，導致孟耿如沒有像預期一樣，先飛起來再慢慢落下，而是直接往後重落地，頭部又正好掉在保護墊外，後腦勺直接撞地，被緊急送醫。
因為不想打擊劇組士氣，孟耿如低調處理，目前戲還在持續拍攝中。黃子佼覺得女友很堅強，也很心疼，感嘆：「覺得藝人真的要自求多福」。
他也不諱言，很想結婚，畢竟與他同年齡的藝人都紛紛成家生子，尤其陳妍希、林心如最近先後當媽，送出祝福的同時，也覺得閃婚是個不錯的選擇，但也顧慮孟耿如的心情及家庭，笑說這兩年陸續獲得孟家父母、弟弟妹妹的認同，今年過年的目標是見孟耿如的奶奶，過了這關，才能進一步談婚事，笑說未來舉行婚禮，總不能自己當新郎還主持，應該會讓「徒弟」LuLu黃路梓茵出馬。
(旺報)
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