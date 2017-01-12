川普減稅可能危及美國AAA信債評級

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國際信用評等機構惠譽週四警告，若川普上任後將實行減稅，恐將危及該國AAA最高主權信用評級。

惠譽歐洲、中東與非洲主權評級部門負責人帕克(Ed Parker)指出，在去年美國大選前，美國政府負債水平就已是AAA信評國家最高，一旦川普計畫調降稅率，恐使美國政府債務未來10年將再增加33％。

(工商)