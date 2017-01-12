河南大學發放預防霧霾中藥湯 指網路配方攏係假
大陸霧霾來襲人人自危，河南中醫藥大學日前免費發放老中醫張磊教授調配的預防霧霾中藥湯劑給學生，緩解學生因霧霾天氣所引起的呼吸道問題。
據澎湃新聞報導指出，不少網友和喝過湯劑的在校學生紛紛發表看法，認為這是中醫學院特殊的學生福利，學校做法很窩心，形容「湯劑味道就像普通中藥，但效果喝一次感覺不出來，一般中藥都需要長期服用才能有明顯的效果。」
也有學生不敢喝，對預防霧霾湯劑半信半疑，認為「霧霾是空氣污染又不是疾病，怎麼預防？」，推測應該就清肺化痰的方子，預防霧霾肯定不可能。校方表示「預防霧霾」說法不太準確，應該說可以緩解霧霾天氣對學生呼吸道造成的不良影響。
北京中醫藥大學方劑學教授楊楨認為，霧霾引起的部分不適，可以使用中醫治療，但服用藥物能夠抵抗霧霾，仍是缺乏研究。
即便如此，預防霧霾中藥湯劑還是在網路引起熱議，不少「同款」的防霧霾中藥配方也在網上流傳開來，包括在網上熱傳的河南中醫藥大學「預防霧霾」清肺茶配方，不過，此次提供免費湯劑者指出，網傳配方都是假的。
(旺報)
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